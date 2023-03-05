بيونغ يانغ تطالب الأمم المتحدة بوقف مناورات سيؤول وواشنطن

(أ ف ب) – دعت بيونغ يانغ الأمم المتحدة إلى حض سيؤول وواشنطن على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون غيونغ في بيان نشرته الوكالة «سيتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور».

واعتبر أن التوتر بلغ مستوى «خطيراً جداً» بسبب خطاب سيول وواشنطن ومناوراتهما.

ويأتي البيان بعد أن أعلن مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون الجمعة، عن مناورات عسكرية واسعة النطاق من 13 إلى 23 مارس.

وتقول واشنطن وسيول إن تدريباتهما دفاعية لكن بيونغ يانغ تعتبرها بمثابة تدريبات على غزو أراضيها أو إطاحة نظامها.