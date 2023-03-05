ترامب: أستطيع حل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه «لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة».

وأضاف ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، «يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة حل النزاع في أوكرانيا، ويمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله».

وقال ترامب: «لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك حل النزاع في أوكرانيا تحتاج إلى أن تكون رئيساً للقيام بذلك – فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبداً لو كنت رئيساً، هذه الحرب يجب أن تُحل في يوم واحد».

وكان الرئيس الأميركي السابق ترامب قد رفض، في الوقت نفسه، الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل النزاع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها، مشيرًا إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الوضع الراهن.