دوليات

رئيس الوزراء البريطاني: أي شخص سيدخل بلادنا بشكل غير قانوني.. سيُطرد

منذ ساعتين
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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة، أن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيمنع من البقاء فيها.
ووضع سوناك إيقاف القوارب الصغيرة ضمن أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.
وقال سوناك لصحيفة «ذا ميل أون صنداي»: تأكدوا.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء.
وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر تقديم قانون جديد يتصدى للمشكلة يوم الثلاثاء المقبل.
وأقدم أكثر من 45 ألفاً العام الماضي على قطع هذه الرحلة الخطرة للوصول لبريطانيا.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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