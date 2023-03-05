3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم الأحد

تعقد 3 لجان اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة الموضوعات المُدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر التحقيق في العقدين، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش السابق الفريق ركن متقاعد خالد صالح الصباح.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، وبند ما يستجد من أعمال.

وتعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعاً لمناقشة موضوع تكليف اللجنة بمدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين خارج البلاد، وبند مايستجد من أعمال.