ألمانيا: تكاليف تغير المناخ قد تصل إلى 950 مليار دولار حتى عام 2050 

(كونا) – أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين تكاليف التغيرات المناخية وتبعاتها التي قد تصل حتى عام 2050 إلى قرابة 900 مليار يورو «950 مليار دولار».

وقالت الدراسة التي أشرفت عليها وزارتا الاقتصاد والبيئة الألمانيتان إن حجم التكلفة يعتمد على مدى قوة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحدد خطورة التغيرات المناخية وتباعاتها على الكرة الأرضية.

وأشارت الدراسة إلى أن أفضل السيناريوهات هو قيام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري مبينة ان تكلفة ظواهر بيئية مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والفيضانات ستبلغ قرابة 280 مليار يورو «297 مليار دولار».

وأكدت ان هذه التبعات ستؤدي الى انكماش الناتج القومي المحلي في ألمانيا حتى لو تحققت أفضل السيناريوهات مضيفة ان نتائج التغيرات البيئية لن تقتصر على إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وبخفض الناتج القومي المحلي الاجمالي بل أيضا ستضر التنوع البيولوجي.

وناشدت الدراسة الحكومة الألمانية بالتصدي لهذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة مثل خفض انباعاثات الغازات السامة وزيادة حجم المساحات الخضراء في المدن.