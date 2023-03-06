دوليات

إصابة أربعة فلسطينيين واعتقال 13 في اقتحام للاحتلال بالضفة الغربية

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أصيب أربعة فلسطينيين خلال مداهمات نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اعتقل 13 آخرين بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.
وقال مدير مستشفى اريحا الحكومي ناصر العناني في تصريح صحفي إن أربع إصابات برصاص الاحتلال وصلت الى المستشفى من مخيم «عقبة جبر» جنوب «اريحا» وحالة أصحاب هذه الإصابات مستقرة.
وقالت مصادر محلية في «اريحا» إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة جرافة وانتشرت في شوارعه وأطلقت النار خلال المواجهات التي رشق فيها عشرات الشبان المركبات العسكرية بالحجارة.
واضافت ان القوات أجرت مسحا لمنزل عائلة الأسير ماهر شلون الذي اعتقلته الأربعاء الماضي تمهيدا لهدمه.
من جهته ذكر نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا في الضفة الغربية واحد منهم من مخيم عقبة جبر وستة شبان من نابلس واثنان من محافظة الخليل وأربعة من القدس وبيت لحم وطولكرم.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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