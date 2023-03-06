الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية

(د ب أ) – أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهّد لحل القضايا التقنية العالقة، بحسب ما أوردته الوكالة الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين.

وأعرب كنعاني عن أمله بـ «ألا يكون هناك تسييس وضغوط في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن لا نشهد أي تدخلات سياسية من بعض الدول».

وأضاف کنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالعاصمة طهران: «نستفيد من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق مصالحنا والحفاظ على إنجازاتنا في برنامجنا النووي»، مؤكداً «أننا ملتزمون بالدبلوماسية ونرى أنها السبيل الوحيد لحل الخلافات والملفات المعقدة».

وحول تأثير التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في توفير الأرضية لإجراء المزيد من المفاوضات الجادة وتبادل الرسائل، أكد أن «إيران تتمسك بالدبلوماسية وتعتبرها أفضل إطار للعمل».

وشدد على أن «ديناميكية إيران هي أيضاً تضع في نفس الإطار ضرورة أن تتطور العلاقات بشكل متعدد الأطراف والقائم على الدبلوماسية»، مضيفا أن «دخول إيران في مفاوضات حل القضية النووية يعتمد بشكل أساسي على اعتقادها بالمفاوضات والدبلوماسية المتعددة الأطراف».