«الداخلية»: قيمة ضبطيات المخدرات بلغت 150 مليون دينار.. العام الماضي

واجهت وزارة الداخلية حرباً شرسة من تجار ومهربي المخدرات خلال العام الماضي وحتى الآن، مبيّناً أن القيمة المالية للمخدرات المضبوطة في 2022 قدرت بنحو 150 مليون دينار، مؤكداً أن كميات السموم المضبوطة تعدّ الأكبر في تاريخ الكويت خلال عام واحد، وفقاً لـ«القبس».

وكانت أبرز الكميات المضبوطة 4 أطنان من مادة الحشيش المخدرة، و25 مليون حبة من المؤثرات العقلية، و75 ألف زجاجة من المشروبات الروحية، و450 كيلوغراماً من مادة الشبو المخدرة، و12 كيلوغراماً من مادة الهيرويين، و92 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا، و82 كيلوغراماً من الكيميكال، وكيلوغرامان من الكوكايين، وكيلوغرامان من الأفيون، و320 كيلوغراماً من الليريكا.

وأنهت الجرعات الزائدة من المواد المخدرة حياة 51 شخصاً من المواطنين والمقيمين، بينهم امرأة واحدة، فيما أبعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال العام الماضي 850 وافداً إلى بلدانهم لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وبلغ إجمالي قضايا المواد المخدرة خلال العام الماضي 2700 قضية متنوعة، بينها 220 قضية اتجار بالمواد المخدرة، و305 قضايا جلب مواد مخدرة من الخارج، فيما بلغ إجمالي عدد المتهمين 3415 متهماً، بينهم 395 متهماً بجلب المواد المخدرة، و310 متهمين بالاتجار فيها، فيما بلغ عدد المتهمين بالتعاطي 2700 متهم، كما بلغ عدد المتهمين في جنح الخمور 35 متهماً.