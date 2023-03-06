السعودية تعلن إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع مبلغ 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي التركي عبر الصندوق السعودي للتنمية، الإثنين.

وأفاد بيان صحفي أن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب وقع في تركيا، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي، ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وأضاف البيان أن هذه الوديعة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

وأشار البيان إلى أن الوديعة جاءت بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.