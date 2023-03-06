الصين: نثق في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5%

(كونا) – ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم الاثنين ان الصين أعربت عن ثقتها في تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2023 من خلال العمل الجاد.

ووفق تقرير عمل حكومي تم تقديمه امس الاحد للهيئة التشريعية الوطنية للتداول فإن بكين تهدف الى توسيع اقتصادها بنحو خمسة في المئة خلال عام 2023.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح تشاو تشن شين خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين إن الصين لا تزال دولة نامية والتنمية أولوية قصوى بالنسبة لها.

وأضاف ان الصين بحاجة الى الحفاظ على نمو اقتصادي معقول لتعزيز التوظيف وتحسين سبل عيش الناس بالاضافة الى منع المخاطر ونزع فتيلها.

ورأى شين ان هدف النمو بنسبة 5 في المئة الذي يؤدي الى تسريع إنشاء نموذج انمائي جديد وتعزيز التنمية عالية الجودة يتماشى مع الزخم الاقتصادي الحالي وسيوجه جميع القطاعات للتركيز على تحسين جودة وكفاءة التنمية.

ولفت في هذا المجال الى أن الاقتصاد الصيني يتحسن باطراد وانها حققت إنجازات بارزة في مجال التنمية الاقتصادية خلال عام 2022 كما شهد اقتصادها توسعا بنسبة ثلاثة في المئة.