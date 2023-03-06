تركيا تسحب طلب شراء «إف 16» الأميركية.. بسبب السعر

أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات «إف 16» الأميركية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطوراً.

وأضاف المسؤول التركي قائلاً «أعتقد أنه بعد الزلازل التي وقعت، ستتخلى تركيا عن طلب مقاتلات إف-16 لأن تكلفتها تبلغ 20 مليار دولار».

وأضاف المستشار التركي أن الحكومة التركية ارتكبت خطأ عندما طلبت اقتناء مقاتلات «إف 16»، التي عفا عليها الزمن، والتي لا يزال الكونغرس يرفض الموافقة على بيعها لأنقرة تحت «عدة ذرائع».

وأشار أرهان إلى أن تركيا يتعين عليها اتخاذ قرار لتغيير موقفها من اقتناء طائرات «إف 16» واقتناء طائرات أخرى بدلا منها، مثل مقاتلات «إف 35»، والطائرات الصينية التي تم بيعها إلى باكستان، وكذلك الطائرات الروسية وطائرات «يوروفايتر».

وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 من مقاتلات «إف 16»، التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.