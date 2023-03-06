دوليات

خامنئي: تسميم تلميذات المدارس جريمة لا تُغتفر

منذ 3 ساعات
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وصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم، تسميم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بأنه جريمة «لا تغتفر» وسط انتشار لوقائع يُشتبه بأنها ناجمة عن تسميم في أنحاء مختلفة من البلاد ونقل مئات الفتيات للمستشفى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله «على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية هذه جريمة لا تغتفر… يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة».

وأضاف المرشد الإيراني على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة أنه «إذا ثبت تسمم الطالبات وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس».

 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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