رفع حالة التأهب في تايوان.. ووزير الدفاع يحذر من «دخول مفاجئ» للجيش الصيني

أعلن وزير دفاع تايوان تشيو كو تشنج، الإثنين، أنه يجب أن تكون الجزيرة في حالة تأهب هذا العام تحسبا لأي «دخول مفاجئ» للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها، وسط توترات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان الحساس.

وردا على أسئلة من أحد النواب، قال تشيو إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة، حسب رويترز، وفقاً لـ «الحرة».

وسبق أن قالت حكومة تايوان، الأحد، إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.

وأكد مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان في بيان أن على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين.

وجاء ذلك ردا على تصريحات رئيس وزراء الصين ي كه تشيانغ الذي قال إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وتعزيز عملية «إعادة التوحيد السلمي» للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن واشنطن قد صادقت على بيع ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لتايوان، مخصصة لطائراتها المقاتلة من طراز إف-16، وفقا لما ذكرت شبكة «سي أن أن» الإخبارية.

وبحسب وكالة فرانس برس حينها، فقد صدر هذا الإعلان في ظل توتر شديد بين واشنطن وبكين، ولا سيما بشأن تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها متوعدة بضمها إلى البر الصيني ولو بالقوة.