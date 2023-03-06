دوليات

روسيا: إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال دبرته أوكرانيا

منذ 4 ساعات
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أعلنت روسيا الاثنين أنها أحبطت مخططا لاغتيال رجل أعمال في قطاع الإعلام أعدته وفقا لها جماعة يمينية متطرفة تدعمها الاستخبارات الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان إنه أحبط هجوما دبرته الاستخبارات الأوكرانية ضد كونستانتين مالوفيتشيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة تسار غراد.

وأضاف أن خطة الاغتيال أعدها دينيس كابوستين الذي وصفته بأنه مؤسس مجموعة مخربين أعلنت على الشبكات الاجتماعية مسؤوليتها عن توغل الأسبوع الماضي في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن كابوستين ناشط يميني متطرف روسي ولد عام 1984 ويقيم على الأراضي الأوكرانية ويعمل تحت إشراف جهاز الأمن الأوكراني، الاسم الرسمي للاستخبارات الأوكرانية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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