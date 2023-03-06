دوليات

لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة في طريقها إلى الخارج

منذ ساعتين
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أحبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني عملية تهريب 800 ألف حبة كبتاغون و208 كيلوجرامات من الحشيش إلى الخارج.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، إنه في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت عن عملية نقل كمية كبيرة من المواد المخدّرة من البقاع( شرق لبنان) إلى عكار ( شمال لبنان)بغية تهريبها إلى الخارج، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ولفت البيان إلى أنه بعد مراقبة دقيقة تم توقيف لبناني وسوري على الرغم من محاولتهما الفرار، مشيرا إلى أنه بتفتيش الشاحنة التي يستقلانها جرى كشف المضبوطات داخل أكياس من النايلون.

وأشار البيان إلى أن “ التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين”.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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