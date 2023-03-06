مصر تتوقع استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الحالي

• 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات الحالية ضمن المنصة الاماراتية المصرية من إجمالي 20 مليار دولار

• لدينا حالياً 11 شركة سنطرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما

• خلال أيام سنعلن عن ترسية استثمارات في 7 فنادق

• إطلاق صندوق فرعي متخصص للاستدامة والاستثمارات الخضراء

• نخطط للوصول بأصول الصندوق إلى أكثر من 65 مليار جنيه العام الحالي

• الاتصالات مستمرة مع مجموعة أداني ويخططون لاستثمارات بمصر في الهيدروجين الأخضر وقطاعات الزراعة والمصارف واللوجستيات

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً جيداً رغم التحديات، وكذلك الوقوف على خطة إدماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف سليمان، أن هناك رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية سيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وبسؤاله عن الاستثمارات الحالية ضمن المنصة المشتركة بين مصر والإمارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم إطلاقها في العام 2019، قال إنها تبلغ حالياً 5 مليارات دولار، متوقعاً أن تشهد طفرة الفترة القادمة سيما في ملف التكامل الصناعي.

وحول صندوق ما قبل الطروحات، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه 3 مراحل، وحالياً يوجد 11 شركة سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما، مضيفاً أن ما بين 2- 3 شركة سيتم طرحهم خلال الشهر القادم.

كما وأشار سليمان، أنه سيتم الاعلان خلال أيام عن ترسية استثمارات في 7 فنادق.

وبسؤاله عن خطط إطلاق عدد من الصناديق الفرعية، قال «قريبا سنطلق صندوق فرعي متخصص للاستدامة والاستثمارات الخضراء، كما وجاري العمل على تحويل 23 مذكرة تفاهم في المجال لاتفاقيات إطارية».

وعلى صعيد متصل، قال إن خطط الصندوق الوصول بأصوله إلى أكثر من 65 مليار جنيه العام الحالي، مشيراً إلى أنه يحقق سرعة في النمو تفوق 100% سواء في حجم المحفظة أو الأصول المدارة.

وأخيراً، قال سليمان، إن الاتصالات مستمرة مع مجموعة أداني، ويخططون لاستثمارات بمصر في الهيدروجين الأخضر وقطاعات الزراعة والمصارف واللوجستيات.