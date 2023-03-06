مصر تطرح بيع حصة 10% في الشركة المصرية للاتصالات

أعلنت مصر أنها بصدد طرح حصة عشرة بالمئة في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.

وتملك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ويجري تداول الـ20% الأخرى في البورصة المصرية.

وتنوي مؤسستا سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تولي إدارة البيع.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات تحقيق إيرادات إجمالية مجمعة 44.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة، حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.