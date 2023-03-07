إيلون ماسك يبيع نباتات مكاتب «تويتر» للحصول على الكاش

حاول الملياردير إيلون ماسك بيع نباتات بمكاتب «تويتر» للموظفين، كجزء من مساعيه للحصول على الكاش، وذلك بعد عرض أثاث وأدوات مكتبية من الشركة للبيع بالمزاد في وقت سابق.

وحسبما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير نقلاً عن تصريحات مهندس لا يزال يعمل بالشركة لم يكشف عن هويته، فإن “ماسك” حاول حث موظفي منصة التواصل الاجتماعي على شراء نباتات المكتب، كجزء من محاولة لزيادة دخل “تويتر”.

وأضاف المهندس أن ماسك فصل موظفي التنظيف وتقديم الطعام بالشركة.

وفي أواخر أكتوبر، اشترى ماسك شركة «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات صارمة سعيًا لخفض التكاليف وإنقاذ الشركة من الإفلاس.