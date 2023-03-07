استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم جنين 

(كونا) – استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية عدوانية في مخيم جنين بدأتها بمحاصرة منزل تحصن بداخله عدد من الشبان الفلسطينيين وراح ضحيتها ثلاثة شهداء واصابة سبعة اخرين من بينهم حالة اصابة خطرة نقل على اثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأضافت الوزارة ان احد الشهداء هو محمد غزاوي 26 عاما استشهد جراء اصابته برصاصة من النوع الحي في الصدر في حين لم يتم الإعلان عن هوية الشهيدين الاخرين.

وأوضحت الوزارة ان قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين مستخدمة مركبة مدنية وحاصرت منزلا وتبعتها قوات كبيرة من الاحتلال التي نشرت القناصة على أسطح المباني واطلقت القذائف صوب المنزل.

وبحسب مصادر محلية فإن عددا من الشبان كانوا داخل المنزل لم يعرف مصيرهم موضحة ان قوات الاحتلال عرقلت وصول مركبات الإسعاف الى المخيم.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جنين هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء.

وأضاف أبو ردينة في بيان ان الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.

وبين أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تؤكد مجددا سعي الحكومة الإسرائيلية لإفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب التي يصر الجانب الإسرائيلي على الاستمرار فيها.

وطالب أبو ردينة الإدارة الامريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.