استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الكيان الصهيوني في جنين

• الأردن يحذر من استمرار تصعيد الاحتلال بفلسطين

• فصائل فلسطينية: جنين ستبقى وقوداً لإشعال الانتفاضة الشاملة

(الأناضول) – استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 26 آخرون برصاص جيش الكيان الصهيوني، الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “6 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين”.

وذكرت أن الشهداء هم “محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، و‏‎زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، و معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد أحمد خلوف (22 عامًا)”.

كما قالت إن “26 إصابة بينها 3 بجراح خطيرة وصلت المستشفيات في جنين”.

على صعيد متصل حذّر الأردن، من استمرار تصعيد الاحتلال الاسرائيلي بفلسطين، مُطالبا بـ «وقف فوري لحملات ستؤدي إلى مزيد من التدهور».

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية سنان المجالي، وأدان فيه العدوان على جنين.

وذكر البيان أن الأردن يشدد على «ضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري».

واعتبر أن «استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة».

وأكد على ضرورة «التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، عبر وقف جميع هذه الحملات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللا قانونية».

ووصفت فصائل فلسطينية، العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين بأنها “جريمة” بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن 5 فصائل تعقيبا على قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين، في عملية عسكرية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة “الجهاد الإسلامي”، إن “ما يجري في مخيم جنين هو إجرام جديد يمارسه الاحتلال ضد المخيم وأبناء شعبنا الصامد”.

وأضافت: “سيبقى الاحتلال يفشل أمام صمود مقاومي شعبنا وسيدفع ثمن جرائمه واعتداءاته التي يمارسها كل يوم والتي ستنقلب عليه نارا وجحيما”.

بدورها، قالت “الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين”، إن “جنين ستبقى وقودًا لإشعال الانتفاضة الشاملة”.

وشدّدت الجبهة، على أنّ “البطولة التي يجسّدها شعبنا في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين المجرمين هي الوجه الناصع والمشرق لمقاومة شعبنا”.

من جانبها، قالت حركة “المجاهدين، في بيان: “ما حدث في جنين فعل إجرامي بحق شعبنا ولن يفلح العدو بإرهابنا”.

كما قالت حركة “الأحرار”: “لن ينجح الاحتلال بفعله الإجرامي بإخماد ثورة شعبنا وإجهاض المقاومة والنيل من عزيمتنا”.

وذكرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، أن “على قيادة السلطة قطع كل العلاقات والصلات مع دولة الاحتلال”.

وأضافت: “الدعوات للتهدئة هي بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار بجرائمه”.​​​​​​