«التجارة»: سحب 8 قسائم صناعية.. وتحويل 22 إلى النيابة

(كونا) – أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض سحب تراخيص 8 قسائم صناعية، ومخالفة أكثر من 375 وتحويل 22 إلى النيابة العامة لمخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح الناهض اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تحرص على تنمية القطاع الصناعي والنهوض به وصولا لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للصناعة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفت إلى الحرص على تحقيق نقلة نوعية في القطاع ذاته عبر اتباع رؤية واضحة وصولا لتحقيق أقصى درجات الاستفادة الممكنة صناعياً سواء للدولة أو للمستثمرين.

وأكد استمرار هيئة الصناعة في تحقيق أهدافها سواء الرقابية أو التنموية، بما يسهم في توطين الصناعات في الكويت ورفع مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءته كقطاع استراتيجي تنموي غير نفطي.

وأفاد الناهض بأن تحقيق الأهداف والغايات المرجوة للنهوض بالقطاع الصناعي تتطلب زيادة تمكين أصحاب الطلبات والأعمال الصناعية الجادين في استثمار أصولهم الصناعية، في وقت يتعيّن فيه تطبيق القانون على المخالفين.

وأشار إلى أن ذلك يعطي فرصة أوسع لأصحاب الخطط التنموية والقادرين فعليا على المساهمة في تحقيق النهضة الصناعية المأمولة في البلاد.