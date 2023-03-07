دوليات

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مطار حلب

منذ 25 دقيقة
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أفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب، فجر اليوم الثلاثاء، كما ذكرت وكالة “سبوتنيك” أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار النيرب. 

وقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار و خروجه عن الخدمة”.

وأضافت “سانا”: “دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية استهدفت محيط مطار حلب”.

ونقلت “سبوتنيك” عن مصدر في المطار الدولي قوله: “أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار”.

وأضاف المصدر: “أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المدينة ناجم عن تصدي صواريخ الدفاع الجوي في المنطقة الساحلية للصواريخ الإسرائيلية التي حاولت الوصول إلى بعض المواقع في محيط مدينة حلب”.

وأردف: “الفرق الهندسية والفنية تعمل حاليا على على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا للإعلان عنها”.

وفي 19 فبراير الماضي، أفادت مصادر عسكرية سورية بأن  “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين”، وأعلنت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية”.

منذ 25 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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