دوليات

انطلاق أول حملة تلقيح ضد الكوليرا في شمال غرب سوريا

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

(أ ف ب) – بدأت الثلاثاء حملة تلقيح مضادة لوباء الكوليرا في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا والتي تُسجل انتشاراً واسعاً للمرض منذ أشهر، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في محافظة إدلب. 

وحملة التلقيح هي الأولى منذ بدء انتشار الوباء في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في سبتمبر، والتي طالها زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير ليزيد الأوضاع المعيشية والصحية سوءاً.

وفي يناير الماضي، وصلت أول شحنة لقاحات من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التابعتين للأمم المتحدة، وضمت مليونًا وسبعمئة ألف جرعة.

انطلقت حملة التلقيح، وفق مراسل لفرانس برس، في بلدة معرة مصرين، حيث تجولت فرق صحية في الأزقة والشوارع وفي مخيمات النازحين المحيطة بها، وطرقوا الأبواب من أجل تلقيح السكان.

وتستهدف حملة اللقاحات في مرحلة أولى “مناطق عالية الخطورة مثل معرة مصرين وسرمدا والدانا وأطمة” في محافظة إدلب، فضلاً عن منطقة أعزاز في شمال حلب، وفق ما كان مسؤول صحي في المنطقة أفاد فرانس برس في وقت سابق.

وتشهد سوريا منذ خريف العام الماضي تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009.

وجاء تفشي الكوليرا بعدما تسبّب النزاع المستمر منذ عام 2011 بتضرر قرابة ثلثي محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة، ما ساهم في تسارع تفشي الوباء.

وجاء الزلزال المدمر ليزيد الوضع سوءاً.

وأوضح مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة يونيسف عمار عمار لفرانس برس أن بعد الزلزال قد تبدو المياه غير الآمنة “أمراً تافهاً” لسكان المنطقة المنكوبة، لكنه حذّر من أن “ارتفاع نسبة الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا بالنسبة للأطفال يُعد كارثياً”.

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا

أكتوبر 24, 2022

أسرة فتاة مصرية تحتفل بعد ظهور نتيجة فحص عذريتها

نوفمبر 21, 2022

واشنطن: سنرد بحزم إن استخدمت روسيا السلاح النووي في أوكرانيا

سبتمبر 26, 2022

مقتل 12 مسلحاً من «طالبان باكستان» بعملية مشتركة للشرطة وقوات الأمن

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى