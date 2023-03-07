اقتصاد

«بلومبيرغ»: الجنيه المصري تراجع بـ 6% مقابل الدولار في السوق السوداء

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قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن قيمة الجنيه المصري قد تراجعت بأكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية؛ مع رهان المتداولين على قرار حكومي آخر بمزيد من التعويم، وسط تصاعد الضغوط على العملة الوطنية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأوضحت الوكالة أن عدداً من التجار قال إن سعر تداول الجنيه المصري وصل لنحو 33.5 للدولار، يوم أمس الإثنين، في السوق الموازية مقارنةً مع 31.5 للجنيه في بداية مارس.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنها تسعى لتخزين العملات الأجنبية قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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