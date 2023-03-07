بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 16.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 16.7 نقطة ليبلغ مستوى 7327.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة.

وتم تداول 98.9 مليون سهم عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 23.19 مليون دينار «نحو 97.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2.8 نقطة ليبلغ مستوى 5525.80 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 4.09 مليون سهم عبر 2991 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار «نحو 14.5 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 8190.51 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة من خلال تداول 57.9 مليون سهم عبر 4674 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار «نحو 82.7 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 19.16 نقطة ليبلغ مستوى 5672.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34 في المئة من خلال تداول 36.16 مليون سهم عبر 2569 صفقة نقدية بقيمة 4.4 مليون دينار «نحو 13.3 مليون دولار».

وكانت شركات «بترولية» و«الأولى» و«الأنظمة» و«بيت الطاقة» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«الدولي» و«بنك بوبيان» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «تحصيلات» و«أسس» و«أركان» و«م سلطان» الأكثر انخفاضاً.