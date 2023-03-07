ثامر السويط: براك الشيتان أول مَنْ يستحق «فيتو».. ويجب عدم عودته للحكومة

قال النائب ثامر السويط إن «الناس علقوا آمالهم على هذا المجلس والحكومة هي التي هربت وعطلت»، مطالباً رئيس الحكومة باختيار وزراء قادرين على ادارة الدولة، ويجب أن أقول «يا رئيس الحكومة اختر وزراءك بشكل صحيح، ويجب أن يغادر كل وزير أضر البلد»، مخاطباً رئيس الوزراء بالقول «إن لم تأت في جلسة 21 الجاري بحكومة تشكل طموحات الشعب الكويتي.. سنقدّم لك استجواباً».

ووضع السويط «فيتو» على عودة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وقال «براك الشيتان أول من يستحق الفيتو.. ويجب عدم عودته بعد التجاوزات في التعيينات بمؤسسة الموانئ واضراره بالبلد».

وأكد أن الاحترام هو أساس التعاون بين السلطتين، لافتا إلى انه قد فقد، ومشيراً إلى أن بداية الإخفاق كان من التشكيل الأول الذي صدم الناس وأضعف حتى رئيس الوزراء.

وأشار إلى ان الحكومة هربت في جلسة 10 يناير وما تلاها من جلسات، والمادة 97 تتحدث عن صحة الانعقاد واشترطت لصحة الانعقاد النصاب، أما المادة 116 تتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، مبيناً أن مسألة السوابق نرد عليها بأن لا اجتهاد بوجود النص ولا داعي نذهب للدستورية لتفسيره، وعلى رئيس مجلس الأمة أن يحتكم للدستور، ونسجّل اعتراضنا على ما قام به رئيس المجلس، والسؤال: ماذا لو قرر رئيس الوزراء الجلوس 4 أشهر بدون حكومة، رغم أن الحكومة بعد الانتخابات تشكّل بعد أسبوعين؟.