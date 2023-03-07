اقتصاد

مؤسسة “براند فاينانس” تصنف علامة زين كـ أقوى علامة تجارية في الكويت بتصنيف +AA

منذ ساعتين
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• قيمة العلامة التجارية لـ «زين» ارتفعت على مؤشر «براند فاينانس» بنسبة 14% لتصل 2.7 مليار دولار

• عزت ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات والأرباح وقاعدة العملاء

صنفت مؤسسة «براند فاينانس» علامة «زين» كأقوى علامة تجارية في الكويت بتصنيف +AA، وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ زين في تقرير حديث للمؤسسة العالمية على مؤشر براند فاينانس بنسبة 14% لتصل 2.7 مليار دولار.

وعزت ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات والأرباح وقاعدة العملاء، والتوسع في الاستحواذات على الخدمات السحابية ونشر شبكات الألياف البصرية في المنطقة وقيادتها لتقينات الجيل الخامس والابتكارات الرقمية وتفوقها في مبادرات الاستدامة والتنوع والإنصاف والاشتمال.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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