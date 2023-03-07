مصر.. خروج قطار عن مساره في منطقة قليوب واصطدامه بالرصيف

شهدت مدينة قليوب في مصر، خروج قطار عن الرصيف بمحطة قطارات قليوب قرب الطريق البطيء.

وأكد بيان أصدرته محافظة القليوبية، مساء الثلاثاء، تصادم قطار منوف بالرصيف، وانتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء جار تأكيدها عن وجود مصابين.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجار تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.

وقال أحد الركاب، إن القطار يحمل رقم 557 والذي خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء، لافتا إلي أن أن سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة، عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخوله محطة قليوب دون تهدئة، مما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، مما نتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب.

وأمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا؛ للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.