دوليات

نادي الأسير: الاحتلال يواصل احتجاز 29 أسيرة فلسطينية في سجونه 

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة

(كونا) – ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 29 أسيرة في سجن (الدامون) مع تصاعد عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني.

وقال النادي في بيان بمناسبة (يوم المرأة العالمي) الذي يصادف يوم غد الثامن من مارس من كل عام إن من بين المعتقلات طفلتين هما نفوذ حماد من (القدس) وزمزم القواسمة من (الخليل) وأقدمهن ميسون موسى من مدينة (بيت لحم) والمعتقلة منذ عام 2015.

وأضاف أن الاحتلال منذ العام الماضي وبداية العام الحالي صعد من جرائمه وانتهاكاته بحق النساء الفلسطينيات.

وذكر النادي “لم يقتصر الأمر على سياسة الاعتقال حيث استخدمت بشكل أساسي جريمة العقاب الجماعي بحق أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم وشكل العام المنصرم الذي اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات محطة قاسية وصعبة على المرأة الفلسطينية”.

وشدد على أن الاحتلال “لا يزال يستخدم أساليب التنكيل والتعذيب كافة بحق الاسيرات والتي تعد جزءا من السياسات الثابتة والممنهجة بحق الاسرى بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل الى مراكز التوقيف والتحقيق واحتجازهن لاحقا في السجون بما فيها من أدوات تعذيب مستحدثة”. 

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الجزائر تستضيف القمة العربية غداً وسط تحديات عديدة عربياً وعالمياً

أكتوبر 31, 2022

موسكو: إمدادات الأسلحة الهجومية إلى كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية

يناير 22, 2023

«تويتر» تتيح لمستخدميها الطعن على تعليق حساباتهم اعتباراً من فبراير

يناير 28, 2023

كوريا الجنوبية تعلن الحداد بعد مقتل 151 شخصاً في حادث تدافع

أكتوبر 30, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى