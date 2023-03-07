نادي الأسير: الاحتلال يواصل احتجاز 29 أسيرة فلسطينية في سجونه 

(كونا) – ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 29 أسيرة في سجن (الدامون) مع تصاعد عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني.

وقال النادي في بيان بمناسبة (يوم المرأة العالمي) الذي يصادف يوم غد الثامن من مارس من كل عام إن من بين المعتقلات طفلتين هما نفوذ حماد من (القدس) وزمزم القواسمة من (الخليل) وأقدمهن ميسون موسى من مدينة (بيت لحم) والمعتقلة منذ عام 2015.

وأضاف أن الاحتلال منذ العام الماضي وبداية العام الحالي صعد من جرائمه وانتهاكاته بحق النساء الفلسطينيات.

وذكر النادي “لم يقتصر الأمر على سياسة الاعتقال حيث استخدمت بشكل أساسي جريمة العقاب الجماعي بحق أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم وشكل العام المنصرم الذي اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات محطة قاسية وصعبة على المرأة الفلسطينية”.

وشدد على أن الاحتلال “لا يزال يستخدم أساليب التنكيل والتعذيب كافة بحق الاسيرات والتي تعد جزءا من السياسات الثابتة والممنهجة بحق الاسرى بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل الى مراكز التوقيف والتحقيق واحتجازهن لاحقا في السجون بما فيها من أدوات تعذيب مستحدثة”.