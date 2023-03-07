3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة تكليفات المجلس لها والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي موضوعات المناقصات العامة المدرجة في مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 ، وماتم تنفيذه من هذه المناقصات.

ويحضر الاجتماع ممثلين عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وتناقش لجنة الموارد البشرية الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( المتعلقة بالجمع بين وظيفيتين).

وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند 9 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

كما تناقش اللجنة تكليف المجلس لها ببحث ودراسة موضوع التوظيف الذي وافق عليه المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2022 (بشأن سياسات التوظيف وتحديد ساعات العمل).

ويحض الاجتماع ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتستكمل لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش مناقش التحقيق في هذا الشأن بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.