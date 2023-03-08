اقتصاد

«أوبك»: الطلب الصيني سيزيد بين 500 و600 ألف برميل يومياً

منذ ساعتين
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قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص يوم الثلاثاء، إن الطلب الصيني على النفط سيزيد ما يتراوح بين 500 و600 ألف برميل يوميا في عام 2023 مع رفع قيود كوفيد-19 في أكبر مستورد للخام على مستوى العالم.
وذكر الغيص خلال مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستون: مع انفتاح الصين، نحن متفائلون كثيرا وبحذر.
وأضاف أن أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.
انطلقت الأسبوع الجاري، فعاليات ملتقى سيرا ويك بمدينة هيوستن الأميركية لبحث قضايا الطاقة. وللمرة الأولى يجتمع أمين عام منظمة أوبك مع رؤساء شركات النفط الصخري الأميركية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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