الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من خرق القوانين الدولية

(كونا) – حذرت الامم المتحدة اليوم الاربعاء الحكومة البريطانية من ان الاجراءات التي تنوي تطبيقها عبر تشريع خاص لمواجهة الهجرة السرية «غير الشرعية» ستخرق القوانين الدولية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» عن ممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لندن فيكي تيننت القول انه من الواضح لدينا ان التشريع البريطاني المقترح سينتهك بشكل صريح معاهدة اللاجئين الدولية لعام 1951.

واعتبرت تيننت خطوة الحكومة البريطانية في هذا الشأن تثير قلقا كبيرا في الامم المتحدة ولدى المنظمات الدولية المعنية لان تلك الاجراءات ستحرم من حق اللجوء حتى أولئك الذين لديهم مبررات حقيقية لطلب الحماية.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا بريفرمان في وقت سابق امام نواب البرلمان عزمها طرح مشروع قانون يسمح للسلطات باعتقال المهاجرين السريين لمدة 28 يوما دون اعطائهم حق الافراج المؤقت او ايداع طلب اللجوء.

وأوضحت انه سيتم طرد الموقوفين في غضون تلك المدة إما الى دولهم الاصلية او الى دول اخرى امنة مثل رواندا التي تم توقيع اتفاق معها العام الماضي لترحيل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين اليها.

وذكرت بريفرمان ان كل شخص يثبت دخوله البلاد بطريقة غير شرعية وخاصة في قوارب الصيد من شمال فرنسا لن يسمح له بالعودة الى المملكة المتحدة مستقبلا وسيحرم للابد من امكانية الحصول على الجنسية البريطانية تحت اي مصوغ قانوني.

يذكر ان وزارة الداخلية البريطانية اعلنت في يناير الماضي احصاء قرابة 47 الف شخص وصلوا الى السواحل الانجليزية العام الماضي في قوارب صيد عبر بحر المانش انطلاقا من شمال فرنسا.

وشكلت هذه القضية معضلة مستمرة في العلاقات الفرنسية – البريطانية واذ سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد غد الجمعة الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث ترتيبات دخول اتفاقية امنية بينهما حيز التنفيذ لمنع قوارب الهجرة السرية.