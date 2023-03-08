الاستخبارات الأميركية: إيران ستواصل تهديد مصالح واشنطن

كشفت وكالة الاستخبارات الفيدرالية الأمريكية، في تقرير صادر عنها لتقييم التهديدات لعام 2023، اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل تهديد مصالح أميركا.

وأكد التقرير الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، في جلسة استماع للجنة الاستخبارات الخاصة التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، أن طهران ستتابع تهديد الأميركيين بمن فيهم الموجودون في الشرق الأوسط.

كما أشار التقرير إلى أن إيران ستكون مصدر للاضطرابات من خلال الميليشيات التابعة لها.

وبين أن إيران لم تأخذ خطوات واضحة لبناء قنبلة نووية.

كذلك، قال تقرير الاستخبارات الأميركية إن الصين وروسيا ستواصلان تهديد العالم، مضيفاً “الصين ستطور من قدراتها لمواجهة أميركا”.

وأضاف «روسيا ستظل التهديد الأكبر للدول الأخرى»، مبيناً أن موسكو ستظل تحديا مثيرا للاهتمام وغير قابل للتبؤ به بالنسبة لواشنطن في السنوات الـ10 المقبلة، لكنها ستواجه مع ذلك مجموعة من العوامل التقييدية.

وتابع «موسكو مستمرة بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية».

كما كشف التقرير أن السنوات القادمة ستكون حرجة بسبب روسيا والصين.