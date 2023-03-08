اقتصاد

الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعتين
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(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 0.23 في المئة لمستوى 0.307 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.28 في المئة لمستوى 0.323 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.66 في المئة لمستوى 0.363 دينار والفرنك السويسري بنسبة 1.21 في المئة لمستوى 0.325 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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