اقتصاد

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: ملتزمون بتوفير الإمدادات الآمنة من النفط

منذ 25 دقيقة
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(كونا) – أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح التزام المؤسسة بتأدية دورها تجاه زبائنها عن طريق توفير الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات النفطية صديقة البيئة.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال مشاركة مؤسسة البترول الكويتية في فعاليات المؤتمر العالمي للطاقة المقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من السادس إلى العاشر من مارس الجاري بحضور أكثر من 7500 مشارك من شتى أنحاء العالم.
وأشار الشيخ نواف الصباح خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر أدارها الكاتب والمفكر وخبير الطاقة ونائب رئيس مؤسسة ستاندرد آند بورز دانييل يرغين إلى أن المؤسسة تسعى للمحافظة على قدرتها الإنتاجية ورفعها بشكل تدريجي لتصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2035 بالإضافة إلى توفير المزيد من المنتجات من مصفاة الزور حيث أعلن عن تشغيل المرحلة الثانية من المصفاة التي تعتبر من أكبر مصافي العالم.
كما أعلن الشيخ نواف الصباح عن انطلاق خطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول 2050 والتزامها بتحقيق هذا الهدف.
وشدد على أن ذلك يأتي التزاما مع ما جاء في الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر الماضي حيث تعمل دولة الكويت على مشاريع بيئية عدة للمساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي.

منذ 25 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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