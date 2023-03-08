دوليات

الكرملين: التقرير الأميركي بشأن هجمات نوردستريم «يفوح برائحة جريمة هائلة»

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(رويترز) – قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن روسيا تتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقترح أي شيء بشأن «هجوم إرهابي» على خطوط نوردستريم دون تحقيق.

وأتت تصريحات بيسكوف عقب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الثلاثاء، نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جماعة أوكرانية نفذت الهجوم على خط أنابيب «نورد ستريم» الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في سبتمبر الماضي.

واعتبر بيسكوف أن التقرير الأخير «ليس غريباً فقط، ولكنه يفوح أيضاً برائحة جريمة هائلة»، مضيفاً أن التقارير الأخيرة بشأن الهجمات على أنابيب «نوردستريم» هي «تحركات منسقة لتشتيت الانتباه».

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صورة studiopress

studiopress

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