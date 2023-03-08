الناهض: نواصل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع التحوّل الرقمي في البلاد

(كونا) – أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا لدفع التحول الرقمي عبر المؤسسات العامة لتحقيق رؤية الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري وإقليمي.

وقال الناهض في كلمة بافتتاح مؤتمر «الكويت نحو التحول للاقتصاد الرقمي» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن جائحة «كورونا» أدت لتسريع وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الناهض أن ذلك تم عبر التركيز على تبني التقنيات الذكية الواعدة والشراكة الاستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا لتسريع التحول وتحسين جودة الخدمات للمواطنين والشركات.

وعدد أمثلة ناجحة على التطبيقات الحكومية أبرزها «سهل» و«سهل للأعمال» إضافة إلى «هويتي» وغيرها مؤكدا أن الوزارة تعمل لجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية ومتاحة للجمهور من خلال التحول الرقمي عبر تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية واستخدام التقنيات الرقمية لتبيسط العمليات الإدراية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم وتنويع الاقتصاد الكويتي عبر تعزيز نمو الصناعات والتقنيات الجديدة مثل البيانات الضخمة وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي فضلا عن إنشاء بيئات محفزة للابتكار عبر تعزيز البحث والتطوير وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ودعم الشركات الناشئة.

وأكد الناهض أن الوزارة في ظل رؤية «كويت جديدة 2035» تعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنويع الاقتصادي وخلق صناعات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية وتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي.

وأوضح أن الوزارة تركز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الربط الرقمي في الدولة والاستمرار في مشاريع استكمال شبكة الألياف الضوئية «الفايبر» من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين وتنمية القوى العاملة ورعاية الجيل القادم من القادة بتمكينهم بالمهاارت الرقمية المناسبة من خلال مسارات تدريبية متخصصة.

وقال إن الكويت على وشك تشكيل اللجنة المركزية العليا للتحول الرقمي بمشاركة كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لوضع خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي للدولة وتوحيد كافة المشاريع تحت نظام رئيسي شامل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية شاملة للحوسبة السحابية الآمنة والفاعلة لتمكين المؤسسات من استخدامها بشكل متكامل وتعظيم الاستفادة منها في توفير التكاليف وقابلية التوسع والمرونة من خلال الحوكمة والإجراءات والسياسات المناسبة التي تخضع حاليا للمراجعة من جانب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود في كلمة مماثلة إن المعاملات المصرفية الالكترونية ارتفعت العام الماضي في البنك بنسبة 35 في المئة في حين وصل إجمالي عدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي نفذها العملاء إلى أكثر من 210 ملايين عملية.

وأضاف الرشود أن القطاع الخاص لاسيما القطاع المصرفي مهيئ لإضافة قيمة لخطة التنمية الوطنية الطموحة معتبرا أن الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة بسبب التغلغل السريع للتحول الرقمي في جميع مجالات الأعمال.

من جانبه رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري أحمد الدعيج أن التحول الرقمي بات أمرا واقعا لاسيما أن الجيل الجديد بات يستخدم التقنيات الحديثة في كافة مجالات الحياة وأصبحت متلازمة اساسية في اسلوب حياته.

وأضاف الدعيج في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر أن القطاع المصرفي قام بخطوات كبيرة وتقدم هائل في مجال التحول الرقمي سواء من خلال التطبيقات الرقمية أو شركات «فينتك».

من جهته قال نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان في كلمته إن الوحدة أطلقت استراتيجيتها الاولى للسنوات الأربع من 2023 حتى 2027 وأحد محاورها الرئيسية الأربعة تعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة في القطاع.

وأضاف السنان أن المنصات الالكترونية تساهم في معرفة المتطلبات التشريعية لشركات التأمين والمتعاملين معهم فضلا عن دقة البيانات وزيادة مستوى الثقة في القطاع مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة استخدام البيانات والتحول الرقمي في تطوير التشريعات وتطبيق القوانين في هذا القطاع.

واختتم المؤتمر أعماله اليوم بعد مناقشة ممثلين من القطاعين العام والخاص الفرص المشتركة للتحول الرقمي وتبني التكنولوجيا.