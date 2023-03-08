بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات.. في إيران وسوريا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات في إيران وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان بسبب ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد كشفت سابقاً أنه تعرض فتيان وفتيات معتقلين في إيران للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات للاغتصاب في السجون، وذلك خلال فترة الاحتجاجات والاعتقالات.

كذلك في 18 ديسمبر 2022، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تحت عنوان «النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب»، تحدثت فيه عن حالات الاعتداء الجنسي بحق سجينات إيرانيات، مشددة على أن عناصر النظام يرتكبون أفعالاً لا أخلاقية بحقهن.