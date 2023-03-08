بنك الكويت المركزي: النساء يشغلن 58% من قوة العمل بالبنك

• 26% من المناصب القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي تشغلها المرأة

• النساء يمثلن 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية

أكد بنك الكويت المركزي حرصه على توجيه البنوك الخاضعة لرقابته بضرورة عدم التمييز فيما بين العملا.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشر المركزي تقراراً يتناول مسار تمكين المرأة في القطاع المصرفي في دولة الكويت. الذي يحظى بدعم وتشجيع بنك الكويت المركزي. وسلط التقرير الضوء على أهم المحطات بهذا الشأن في تاريخ العمل المصرفي الكويتي.

وكذلك أبرز المنجزات في هذا الجانب من واقع البيانات الإحصائية المُجمعة والمُحدثة. ويأتي اهتمام بنك الكويت المركزي بتمكين المرأة انطلاقاً من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

نظرة تاريخية حول المرأة في القطاع المصرفي الكويتي وبنك الكويت المركزي:

منذ أن بدأ العمل المصرفي الوطني في دولة الكويت مع بداية خمسينيات القرن الماضي؛ ومع نمو الأعمال وتطورها شجّع القطاع المصرفي العناصر النسائية الواعدة والعاملة في البنوك المحلية على التطور المستمر؛ ومنحهُّن الفرصة تلو الأخرى للترقي وقيادة الأعمال.

وقد كانت السيدة نسيمة الرفاعي أول امرأة كويتية تتولى إدارة فرع لبنك محلي هو بنك الكويت الوطني؛ وقد تم تدشين هذا الفرع عام 1972 وكان حينها مخصص للسيدات، وذلك بعد أن تمرست في العمل المصرفي واكتسبت من الخبرات ما يؤهلها لتولي هذا المنصب عقب التحاقها بالعمل في بنك الكويت الوطني عام 1964. وتوالت الخدمات المصرفية المقدمة للنساء في دولة الكويت وذلك بعد تأسيس بيت التمويل الكويتي وباقي البنوك الكويتية التي تنافست فيما بينها على تقديم الخدمات المصرفية للسيدات؛ وعلى استقطابهن للعمل لديها، والاستفادة من طاقاتهن الإبداعية في العمل المصرفي.