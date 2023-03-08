بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 7304.05 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.32 في المئة.

وتم تداول 73.13 مليون سهم عبر 6506 صفقة نقدية بقيمة 26.3 مليون دينار «نحو 79.6 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.5 نقطة ليبلغ مستوى 5515.29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 1976 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار «نحو 11.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 28.8 نقطة ليبلغ مستوى 8161.62 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المئة من خلال تداول 46.6 مليون سهم عبر 4530 صفقة بقيمة 22.4 مليون دينار «نحو 67.8 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 5677.43 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المئة من خلال تداول 22.4 مليون سهم عبر 1620 صفقة نقدية بقيمة 3.6 مليون دينار «نحو 10.9 مليون دولار».

وكانت شركات «تحصيلات» و«معادن» و«يونيكاب» و«كويت ت» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «صلبوخ» و«بترولية» و«المساكن» و«الاولى» الأكثر انخفاضاً.