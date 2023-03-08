مسيرات نسوية حاشدة في إسبانيا في اليوم العالمي للمرأة للمطالبة «بالمساواة الحقيقية» مع الرجال

(كونا) – خرجت في إسبانيا اليوم الأربعاء عشرات المسيرات النسوية الحاشدة للمطالبة «بالمساواة الحقيقية» بين الرجال والنساء وللاحتجاج ضد العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن مئات الآلاف من المتظاهرات جبن هذا المساء أهم الشوارع والساحات في المدن الإسبانية المختلفة وعلى رأسها العاصمة (مدريد) و(برشلونة) و(فالنسيا) و(إشبيلية) و(بلد الوليد) وفي إقليم (بلاد الباسك) بدون أية قيود صحية للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وفي العاصمة (مدريد) خرجت مظاهرتان شارك فيهما آلاف النساء والرجال من جميع الأعمار ووزيرتا المساواة إيريني مونتيرو والمالية ماريا خيسوس مونتيرو.

وطالب المتظاهرون بتحقيق «المساواة الحقيقة» مع الرجال وبردم الفجوات في الأجور والمعاشات التقاعدية بين الجنسيين ومحاربة «تأنيث الفقر» فيما أظهروا كذلك دعمهم لقضايا متنوعة منها رعاية المسنين وحماية القطاع العام للصحة وتعزيز الاستثمارات فيه ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سكن لائق للمحتاجين كما أعربوا عن دعمهم للنساء في إيران وأفغانستان.

كما دعا المشاركون إلى اتخاذ المزيد من التدابير للحماية والوقاية من «العنف الذكوري» بعدما قتلت 49 امرأة في إسبانيا في عام 2022 من بينهن نساء قتلن على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين إلى جانب قتل 10 نساء منذ بداية العام الجاري ليصل إجمالي عدد النساء القتلى منذ عام 2003 إلى 1192 امرأة.