معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل

قال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس.

وأشار في تقريره الأسبوعي، إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل، كما زاد مخزون المقطرات بمقدار 1.9 مليون برميل، خلال نفس الفترة.

وتترقب الأسواق عن كثب، صدور البيانات الرسمية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، وأشار متوسط التوقعات في مسح لـ«وول ستريت جورنال» إلى ارتفاعها بمقدار 700 ألف برميل.

انخفضت أسعار النفط بنهاية تعاملات الثلاثاء، بعد سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، حيث تراجعت عقود خام برنت بنسبة 3.4% إلى 83.29 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام نايمكس بنسبة 3.6% إلى 77.58 دولار للبرميل.