«أجيليتي» تطلق مواقع مخصصة للسيرفرات المركزية في الكويت والسعودية ومصر وغانا

• تعزيزها بمصادر طاقة مستمرة وبتقنية الألياف الضوئية والاستدامة القوية والأمن العالي

• الشركة على تلبية وتوفير مختلف المواصفات الفنية لمشغلي مراكز البيانات الفائقة النطاق

أعلنت أجيليتي للمجمعات اللوجستية، المطور الرائد للعقارات الصناعية واللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاقها اليوم لمواقع ضمن مرافقها مصممة على وجه الخصوص لاستضافة غرف سيرفرات حفظ البيانات والمعلومات المركزية وذلك في كل من: المملكة العربية السعودية، الكويت، مصر، وغانا. وعلى أن يتبع ذلك المزيد من الدول مستقبلاً.

يتم تخصيص مواقع لمراكز البيانات في مجمعات أجيليتي اللوجستية العصرية المتواجدة في الأسواق سريعة النمو والمدن الكبرى التي تتطلع إلى تسريع نموها وتحسين قدرتها التنافسية ووضع الحلول لتحديات امتثال وسرعة انتقال البيانات وأمانها من خلال تعظيم نطاق سعات سيرفرات تخزين البيانات المركزية.

ان أجيليتي للمجمعات اللوجستية الشركة الرائدة في سوق العقارات الصناعية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا مع 1.5 مليون متر مربع من المستودعات و 12 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية في 12 دولة من الأسواق الناشئة، وقد أعلنت عن خططها لتوفير مواقع تخزين مصممة خصيصاً لغرف السيرفرات المركزية في مؤتمر Capacity Middle East 2023 الذي اقيم في دبي.

في مجمعات أجيليتي اللوجستية الحالية، تم تخصيص مواقع للسيرفرات المركزية، وعززت بمصادر طاقة مستمرة على مدار الساعة، وبتقنية الألياف الضوئية للاتصال، وبمميزات الاستدامة القوية والأمن العالي مع استخراج كافة التصاريح والرخص. وستكون المجموعة الأولى من مراكز البيانات في مجمعات أجيليتي اللوجستية في الرياض (المملكة العربية السعودية)، الكويت، القاهرة (مصر) وأكرا تيما (غانا). وتخطط أجيليتي للمجمعات اللوجستية لتجهيز مواقع جديدة في الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً وطلباً متنامياً على قدرات تخزين البيانات، بما في ذلك نيروبي والدار البيضاء ولاغوس وغيرها.

قال رونالد فيليب، مدير أول في أجيليتي للمجمعات اللوجستية: ”إن الشركة جاهزة بشكل فريد من خلال مجموعة من المواقع المثالية في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشهد لنا سجلنا الحافل بتطوير وبناء المجمعات اللوجستية في الأسواق الأكثر تحدياً، وملاءتنا المالية وفرقنا الهندسية المحترفة القادرة على تلبية وتوفير مختلف المواصفات الفنية لمشغلي مراكز البيانات الفائقة النطاق“. ففي الكويت، على سبيل المثال، يوفر موقع للشركة على محطة كهرباء فرعية قائمة بسعة 80 ميجاوات، ويتم تخصيص قطعتي أرض ضمن العقار بمساحة 46,000 متر مربع لكل منها مع القدرة على التوسع ليكونا مقراً لغرف السيرفرات المركزية. وبالإضافة إلى الطاقة التقليدية، يوفر موقع الكويت أكثر من 15 ميغاواط من الطاقة من خلال الألواح الشمسية.

وفي سياق متصل، أبدى معظم عمالقة التكنولوجيا العالميين – أمازون ومايكروسوفت وجوجل وغيرها – عن عزمهم تعظيم نطاق سعة مراكز بياناتهم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلق فيليب قائلاً: ”أنه وبناء على رغبات العديد من مشغلي مراكز البيانات، نعتقد أنه بإمكاننا دعمهم وعلى وجه السرعة من خلال ما جهزناه ونقوم بتجهيزه من مرافق لتكون مقرات مخصصة لغرف السيرفرات المركزية.“

وتأكيداً على ما سبق يقول ستيفن بيرد، الرئيس العالمي لمراكز البيانات في Knight Frank: ”لدينا تأكيدات قوية من عملائنا حول العالم بأن ما تقدمه أجيليتي الشريك المؤسسي الموثوق من مبادرات وحلول قيمة في الأسواق الناشئة التي تمثل تحديات كبرى سيسهل عليهم دخولها والتوسع فيها بشكل أسرع.“

نبذة عن أجيليتي للمجمعات اللوجستية

تعتبر أجيليتي للمجمعات اللوجستية واحدة من أكبر مالكي ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا حيث تقوم بتمويل وبناء وإدارة مرافق وبنى تحتية على أحدث المواصفات العالمية لمساعدة الشركات على العمل في الأسواق العالمية الأسرع نمواً. أجيليتي للمجمعات اللوجستية وشركتها الأم؛ أجيليتي من الشركات الرائدة في الأسواق الناشئة ومن المستثمرين والمطورين الرواد للتكنولوجيات الحديثة بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. أجيليتي شركة مساهمة مدرجة.