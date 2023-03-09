دوليات

استشهاد 3 فلسطينيين.. اثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب جنين 

منذ 4 ساعات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 شباب فلسطينيين، بعد إطلاق النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونقلت الوكالة عن شهود القول إن القوات الإسرائيلية تسللت إلى البلدة وأطلقت النار على ثلاثة شبان بينما كانوا داخل مركبتهم.

ووفقاً للوكالة، فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل المواطن بهاء فايز سلاطمة، لأكثر من ساعتين، واعتقلته وحطمت محتويات منزله بالكامل.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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