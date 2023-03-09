اقتصاد

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

منذ 4 ساعات
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استقرت أسعار الذهب الخميس، في ظل ترقب بعض المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

وأكد “جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء رسالته بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى وربما أسرع، لكنه أكد أن النقاش لا يزال جاريًا، حيث يتوقف القرار على البيانات التي سيتم إصدارها قبل اجتماع البنك المقبل. 

وتتوقع  الأسواق حاليًا رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم خلال مارس. 

واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 1817.40 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك استقر سعر التسليم الفوري عند 1813.80 دولار للأوقية. 

في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.48% إلى 20.06 دولار للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.17% عند 941.80 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.78% إلى 1366.35 دولار. 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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