الأعلى في تاريخه.. معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر يقفز لـ40.3% 

قفز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% في فبراير.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الخميس، فإن تلك المستويات أعلى من المسجلة في يناير عند 31.2%.، وفقاً لـ «CNBC عربية».

فيما بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% الشهر الماضي، مقابل 1.2% في الشهر ذاته قبل عام، ومقارنة بـ6.3% في يناير كانون الثاني الماضي.

وكانت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري أظهرت في وقت سابق اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 31.9% في فبراير من 25.8% في يناير، ومقابل توقعات عند 26.9%.

وجاء ارتفاع التضخم وسط صعود أسعار مجموعة الحبوب والخبز بـ 9.2%، وومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بـ 19.5%، ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بـ 11.1%.