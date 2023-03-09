الكويت تتوقع طلباً قوياً على الوقود في أميركا وأوروبا

تتوقع مؤسسة البترول الكويتية أن يظل الطلب على الوقود من الولايات المتحدة وأوروبا “قوياً للغاية” حتى نهاية هذا العام، بحسب الرئيس التنفيذي نواف الصباح خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ.

وفي حين تشير التوقعات الاقتصادية في نصف الكرة الغربي إلى “الحذر” ، فإن شركة النفط المملوكة للدولة تشهد استمرار الصادرات إلى المنطقة، وفق تصريحات الصباح في مؤتمر (CERAWeek) الذي تنظمه “ستاندرد أند بورز غلوبال” في هيوستن.

وتتناقض تصريحات الصباح مع تحذير رئيس منظمة “أوبك” هيثم الغيص يوم الثلاثاء، الذي قال إن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا يمثل مصدر قلق كبير للمنظمة.

وتوقع الصباح أن تنتج مصفاة الزور التابعة للشركة أكثر من طاقتها البالغة 615 ألف برميل يومياً عند اكتمال توسعتها في الربع الثاني. وقال إن “المصفاة جديدة وتجلب منتجاً جديداً إلى السوق”. “لذلك نرى أن التدفق الطبيعي لهذا المنتج يذهب إلى أوروبا حالياً”.

الكويت عضو في “أوبك”، وهي رابع أكبر منتج في التكتل النفطي، وتصدر نحو مليوني برميل من النفط يومياً.