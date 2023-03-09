انعقاد الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة

(كونا) – عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة اليوم الخميس الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بينهما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقالت الأمانة في بيان إنه ترأس الاجتماع الذي انعقد في مقرها بمدينة (الرياض) من جانب مجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة الدكتور عبدالعزيز العويشق ومن الجانب الأمريكي نائب مساعد الممثل التجاري الأمريكي مارك موري.

وأضافت أنه شارك في الحوار كذلك عدد من الخبراء والمختصين من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة التقييس الخليجية ومكتب براءات الاختراع.

وذكرت الأمانة ان الاجتماع ناقش القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري بين الجانبين بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية والاستثمارية والتجارة الإلكترونية والمواصفات والمقاييس كما بحث خطة العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الجانبين التي تم إبرامها في عام 2012.