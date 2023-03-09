دوليات

انفجارات في كييف بعد قصف روسي مكثف

منذ ساعة واحدة
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قال مسؤولون محليون إن وابلاً من الصواريخ الروسية قصف عدداً من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بما في ذلك ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة خاركيف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.

وقال حاكم أوديسا ماكسيم مارتشينكو، على تيليغرام إن هجوماً صاروخياً أصاب منشأة للطاقة في المدينة الساحلية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي. كما أصيبت مناطق سكنية، لكن لم ترد أنباء عن قتلى أو إصابات.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن المدينة والمنطقة تعرضا لـ15 ضربة جوية شملت البنية التحتية. 

ووردت أنباء عن ضربات أخرى في مدينة دنيبرو بوسط البلاد ومناطق في جميع أنحاء البلاد.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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