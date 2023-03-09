اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة

منذ 28 دقيقة
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة ليبلغ مستوى 7283.41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة.

وتم تداول 76.3 مليون سهم عبر 6207 صفقات نقدية بقيمة 28.10 مليون دينار «نحو 58.14 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14.2 نقطة ليبلغ مستوى 5501 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة من خلال تداول 25 مليون سهم عبر 1860 صفقة نقدية بقيمة 3.6 مليون دينار «نحو 10.9 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 23.4 نقطة ليبلغ مستوى 14ر8138 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 في المئة من خلال تداول 51.3 مليون سهم عبر 4347 صفقة بقيمة 24.4 مليون دينار «نحو 73.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 19.6 نقطة ليبلغ مستوى 5657.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المئة من خلال تداول 21.18مليون سهم عبر 1529 صفقة نقدية بقيمة 3.2 مليون دينار «نحو 9.6 مليون دولار».

وكانت شركات «المساكن» و«تحصيلات» و«أسس» و«الأولى» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«بنك بوبيان» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الخليجي» و«عقار» و«الانظمة» و«آسيا» الأكثر انخفاضاً.

منذ 28 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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